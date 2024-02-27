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Повітряна тривога в Україні — яка загроза

27 лютого 2024 21:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Безпілотник типу Shahed. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу ввечері, 27 лютого, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську, Херсонську та Запорізьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні

У Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Запорізькій областях повітряна тривога пов'язана з активністю тактичної авіації російських окупантів.

До того ж у повітряному просторі зафіксовані ворожі безпілотники з Чорного моря.

"БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.

Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

війна
українці
безпілотники
Україна
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повітряна тривога

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