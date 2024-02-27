Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Повітряну тривогу ввечері, 27 лютого, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську, Херсонську та Запорізьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
У Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Запорізькій областях повітряна тривога пов'язана з активністю тактичної авіації російських окупантів.
До того ж у повітряному просторі зафіксовані ворожі безпілотники з Чорного моря.
"БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.
Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.
Читайте Новини.LIVE!