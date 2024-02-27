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Воздушная тревога в Украине — какая угроза

27 февраля 2024 21:36
обновлено: 22:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Беспилотник типа Shahed. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу вечером, 27 февраля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

В Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Запорожской областях воздушная тревога связана с активностью тактической авиации российских оккупантов.

К тому же в воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники из Черного моря.

"БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:25. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что группа ударных беспилотников зафиксирована в Одесском районе. Сейчас вражеские дроны летят в северо-западном направлении. 

"Вторая группа в акватории Черного моря тем же курсом", — говорится в сообщении.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики обстреляли село Велетенское на Херсонщине. В результате попадания в жилой дом погибла 82-летняя женщина.

Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

война
украинцы
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Украина
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