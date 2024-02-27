Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Воздушную тревогу вечером, 27 февраля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Запорожской областях воздушная тревога связана с активностью тактической авиации российских оккупантов.
К тому же в воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники из Черного моря.
"БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 22:25. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что группа ударных беспилотников зафиксирована в Одесском районе. Сейчас вражеские дроны летят в северо-западном направлении.
"Вторая группа в акватории Черного моря тем же курсом", — говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики обстреляли село Велетенское на Херсонщине. В результате попадания в жилой дом погибла 82-летняя женщина.
Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.
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