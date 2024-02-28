Повітряна тривога в Україні зараз 28 лютого — куди летять ворожі ракети

Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі ракети
Повітряну тривогу вранці, 28 лютого, оголосили у низці областей України. Її близько п'ятої години ввели із загрозою ракетного удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога 28 лютого
Про небезпеку було оголошено у 11 областях. А саме:
- Миколаївській
- Херсонській
- Одеській
- Черкаській
- Кіровоградській
- Дніпропетровській
- Вінницькій
- Запорізькій
- Полтавській
- Донецькій
- Луганській
Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-22М3.
"Загроза пуску ракет "Х-22", — йшлося в повідомленні.
О 5:07 стало відомо, що Ту-22М3 здійснили розворот та покидають пускові рубежі без пусків.
О 5:17 в Україні почалися відбої повітряної тривоги.
Нагадаємо, повітряна тривога у середу, 28 лютого, пролунала у низці областей України. Її було введено о 02:05 у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння з боку РФ.
Також ми писали, що у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.
Читайте Новини.LIVE!