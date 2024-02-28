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Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі ракети

28 лютого 2024 04:42
оновлено: 05:21
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога в Україні зараз 28 лютого — куди летять ворожі ракети
Політ ракети. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряну тривогу вранці, 28 лютого, оголосили у низці областей України. Її близько п'ятої години ввели із загрозою ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 28 лютого. Фото: скриншот

Повітряна тривога 28 лютого

Про небезпеку було оголошено у 11 областях. А саме: 

  • Миколаївській
  • Херсонській
  • Одеській
  • Черкаській
  • Кіровоградській
  • Дніпропетровській
  • Вінницькій
  • Запорізькій
  • Полтавській
  • Донецькій
  • Луганській

Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-22М3.

"Загроза пуску ракет "Х-22", — йшлося в повідомленні.

О 5:07 стало відомо, що Ту-22М3 здійснили розворот та покидають пускові рубежі без пусків.

О 5:17 в Україні почалися відбої повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі ракети - фото 2
Повітряна тривога в Україні 28 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, повітряна тривога у середу, 28 лютого, пролунала у низці областей України. Її було введено о 02:05 у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння з боку РФ. 

Також ми писали, що у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

повітряна тривога
ракети
війна в Україні
атака
ракетний удар

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