Повітряна тривога в Україні зараз 28 лютого — куди летять ворожі ракети

Політ ракети. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряну тривогу вранці, 28 лютого, оголосили у низці областей України. Її близько п'ятої години ввели із загрозою ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 28 лютого. Фото: скриншот

Повітряна тривога 28 лютого

Про небезпеку було оголошено у 11 областях. А саме:

Миколаївській

Херсонській

Одеській

Черкаській

Кіровоградській

Дніпропетровській

Вінницькій

Запорізькій

Полтавській

Донецькій

Луганській

Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-22М3.

"Загроза пуску ракет "Х-22", — йшлося в повідомленні.

О 5:07 стало відомо, що Ту-22М3 здійснили розворот та покидають пускові рубежі без пусків.

О 5:17 в Україні почалися відбої повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні 28 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, повітряна тривога у середу, 28 лютого, пролунала у низці областей України. Її було введено о 02:05 у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Також ми писали, що у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.