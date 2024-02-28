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Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские ракеты

28 февраля 2024 04:42
обновлено: 05:21
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога в Украине сейчас 28 февраля – куда летят вражеские ракеты
Полет ракеты. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога утром, 28 февраля, была объявлена в ряде областей Украины. Ее около пяти часов ввели с угрозой ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 28 февраля. Фото: скриншот

Воздушная тревога 28 февраля

Об опасности было объявлено в 11 областях. А именно:

  • Николаевской
  • Херсонской
  • Одесский
  • Черкасский
  • Кировоградской
  • Днепропетровской
  • Винницкой
  • Запорожский
  • Полтавской
  • Донецкой
  • Луганской

Сообщалось о вылете четырех Ту-22М3.

"Угроза пуска ракет "Х-22", — говорилось в сообщении.

В 5:07 стало известно, что Ту-22М3 совершили разворот и покидают пусковые рубежи без пусков.

В 5:17 в Украине начались отбои воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские ракеты - фото 2
Воздушная тревога в Украине 28 февраля. Фото: скриншот

Напомним, воздушная тревога в среду, 28 февраля, прозвучала в ряде областей Украины. Она была введена в 02:05 в связи с угрозой применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Также мы писали, что в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

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