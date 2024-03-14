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Повітряні сили попереджають про пуски авіабомб — куди летять

14 березня 2024 12:03
оновлено: 12:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряні сили попереджають про пуски авіабомб — куди летять
Носій керованих авіабомб Су-27. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у четвер, 14 березня, атакували Україну. Окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської та Донецької областей.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

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"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом українців попередили про аналогічну загрозу і для Донецької області.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", — зазначили у Повітряних силах.

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Скриншот допису Повітряних сил

Раніше у ПС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Зазначимо, що станом на 12.10 повітряна тривога оголошена у Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.

Також ми писали, що вранці росіяни обстріляли Харків та область. На щастя, минулося без постраждалих, однак зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури. 

Сумська область
окупанти
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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