Повітряні сили попереджають про пуски авіабомб — куди летять
Російські війська у четвер, 14 березня, атакували Україну. Окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської та Донецької областей.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
Атака на Україну 14 березня
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", — йдеться у повідомленні.
Згодом українців попередили про аналогічну загрозу і для Донецької області.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", — зазначили у Повітряних силах.
Раніше у ПС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Зазначимо, що станом на 12.10 повітряна тривога оголошена у Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму.
Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.
Також ми писали, що вранці росіяни обстріляли Харків та область. На щастя, минулося без постраждалих, однак зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури.
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