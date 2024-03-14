Повітряні сили попереджають про пуски авіабомб — куди летять

Носій керованих авіабомб Су-27. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська у четвер, 14 березня, атакували Україну. Окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської та Донецької областей.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 14 березня

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом українців попередили про аналогічну загрозу і для Донецької області.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", — зазначили у Повітряних силах.

Скриншот допису Повітряних сил

Раніше у ПС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Зазначимо, що станом на 12.10 повітряна тривога оголошена у Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.

Також ми писали, що вранці росіяни обстріляли Харків та область. На щастя, минулося без постраждалих, однак зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури.