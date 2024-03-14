Воздушные силы предупреждают о пусках авиабомб — куда летят

Носитель управляемых авиабомб Су-27. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска в четверг, 14 марта, атаковали Украину. Оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб в направлении Сумской и Донецкой областей.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 14 марта

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже украинцев предупредили об аналогичной угрозе и Донецкой области.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", — отметили в Воздушных силах.

Скриншот поста Воздушных сил

Ранее в ВС предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Отметим, что по состоянию на 12.10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумщины. В результате атаки в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.

Также мы писали, что утром россияне обстреляли Харьков и область. К счастью, обошлось без пострадавших, однако зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры.