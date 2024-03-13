Повітряні сили попереджають про ракету в бік Полтавщини — областями шириться тривога
13 березня 2024 23:24
оновлено: 23:31
Запуск крилатої ракети. Фото: РНБО
Повітряна тривога в Україні зараз 13 березня шириться північним сходом. В небезпеці Полтавська, Чернігівська, Харківська та інші області. Також українців попереджають про ракету в бік Полтавщини.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Українські військові повідомляють про ракету, що летить в бік Полтавської області. За їх припущенням, під прицілом — Миргород.
Тим часом Україною шириться повітряна тривога, яка охопила такі області:
- Чернігівську,
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську.
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