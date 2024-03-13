Повітряні сили попереджають про ракету в бік Полтавщини — областями шириться тривога

Запуск крилатої ракети. Фото: РНБО

Повітряна тривога в Україні зараз 13 березня шириться північним сходом. В небезпеці Полтавська, Чернігівська, Харківська та інші області. Також українців попереджають про ракету в бік Полтавщини.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Українські військові повідомляють про ракету, що летить в бік Полтавської області. За їх припущенням, під прицілом — Миргород.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом Україною шириться повітряна тривога, яка охопила такі області:

Чернігівську,

Сумську,

Полтавську,

Харківську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...