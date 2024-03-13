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Повітряні сили попереджають про ракету в бік Полтавщини — областями шириться тривога

13 березня 2024 23:24
оновлено: 23:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряні сили попереджають про ракету в бік Полтавщини — областями шириться тривога
Запуск крилатої ракети. Фото: РНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 13 березня шириться північним сходом. В небезпеці Полтавська, Чернігівська, Харківська та інші області. Також українців попереджають про ракету в бік Полтавщини.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом Україною шириться повітряна тривога, яка охопила такі області:

  • Чернігівську,
  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Харківську. 
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 13 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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