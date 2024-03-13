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Воздушные силы предупреждают о ракете в сторону Полтавщины — по областям распространяется тревога

13 марта 2024 23:24
обновлено: 23:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушные силы предупреждают о ракете в сторону Полтавщины — по областям распространяется тревога
Запуск крылатой ракеты. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 13 марта распространяется по северо-востоку. В опасности – Полтавская, Черниговская, Харьковская и другие области. Также украинцы предупреждают о ракете в сторону Полтавщины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем по Украине ширится воздушная тревога, охватившая следующие области:

  • Черниговскую,
  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Харьковскую.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 13 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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