Воздушные силы предупреждают о ракете в сторону Полтавщины — по областям распространяется тревога
13 марта 2024 23:24
обновлено: 23:31
Запуск крылатой ракеты. Фото: СНБО
Воздушная тревога в Украине сейчас 13 марта распространяется по северо-востоку. В опасности – Полтавская, Черниговская, Харьковская и другие области. Также украинцы предупреждают о ракете в сторону Полтавщины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Украинские военные сообщают о летящей в сторону Полтавской области ракете. По их предположению, под прицелом – Миргород.
Тем временем по Украине ширится воздушная тревога, охватившая следующие области:
- Черниговскую,
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую.
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