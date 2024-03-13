Воздушные силы предупреждают о ракете в сторону Полтавщины — по областям распространяется тревога

Запуск крылатой ракеты. Фото: СНБО

Воздушная тревога в Украине сейчас 13 марта распространяется по северо-востоку. В опасности – Полтавская, Черниговская, Харьковская и другие области. Также украинцы предупреждают о ракете в сторону Полтавщины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем по Украине ширится воздушная тревога, охватившая следующие области:

Черниговскую,

Сумскую,

Полтавскую,

Харьковскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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