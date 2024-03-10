Працювали дрони і артилерія — Гвардія наступу повністю знищила дві колони росіян

Знищена у полі російська бронетехніка. Фото: скриншот

Бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу були атаковані переважаючими силами російських загарбників. Але українські бійці зуміли зупинити ворожий штурм, застосувавши удардні безпілотники і артилерію.

Відео вправної та злагодженої роботи українських захисників оприлюднив на своїй сторінці в Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у неділю, 10 березня.

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"Воїни Гвардії наступу з бригади "Спартан" знищили дві колони росіян", — написав міністр під відео.

За його словами, росіяни наближалися до позицій гвардійців, але ті зуміли зупинити вороже просування, вдало застосувавши ударні дрони та артилерію.

За даними Клименка, невдалий штурм коштував ворогу чотирьох знищених одиниць військової техніки.

"Весь ворожий особовий склад ліквідовано", — зазначив глава МВС.

Раніше ми розповідали, що українські бійці виявляють та знищують навіть приховані позиції росіян, у тому числі на Запорізькому напрямку.

Бійці 12 бригади спеціального призначення полку "Азов" завдали нищівних ударів по броньованих машинах піхоти та особовому складу ворога.