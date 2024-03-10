Работали дроны и артиллерия — Гвардия наступления полностью уничтожила две колонны россиян
Бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления были атакованы превосходящими силами российских захватчиков. Но украинские бойцы сумели остановить вражеский штурм, применив ударные беспилотники и артиллерию.
Видео искусной и слаженной работы украинских защитников обнародовал на своей странице в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в воскресенье, 10 марта.
Гвардия наступления отстояла свои позиции
"Воины Гвардии наступления из бригады "Спартан" уничтожили две колонны россиян", — написал министр под видео.
По его словам, россияне приближались к позициям гвардейцев, но сумели остановить враждебное продвижение, удачно применив ударные дроны и артиллерию.
По данным Клименко, неудачный штурм стоил врагу четырех уничтоженных единиц военной техники.
"Весь вражеский личный состав ликвидирован", — отметил глава МВД.
Ранее мы рассказывали, что украинские бойцы обнаруживают и уничтожают даже скрытые позиции россиян, в том числе в Запорожском направлении.
Бойцы 12 бригады специального назначения полка "Азов" нанесли сокрушительные удары по бронированным машинам пехоты и личному составу врага.
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