Работали дроны и артиллерия — Гвардия наступления полностью уничтожила две колонны россиян

Уничтожена в поле русская бронетехника. Фото: скриншот

Бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления были атакованы превосходящими силами российских захватчиков. Но украинские бойцы сумели остановить вражеский штурм, применив ударные беспилотники и артиллерию.

Видео искусной и слаженной работы украинских защитников обнародовал на своей странице в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в воскресенье, 10 марта.

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"Воины Гвардии наступления из бригады "Спартан" уничтожили две колонны россиян", — написал министр под видео.

По его словам, россияне приближались к позициям гвардейцев, но сумели остановить враждебное продвижение, удачно применив ударные дроны и артиллерию.

По данным Клименко, неудачный штурм стоил врагу четырех уничтоженных единиц военной техники.

"Весь вражеский личный состав ликвидирован", — отметил глава МВД.

Ранее мы рассказывали, что украинские бойцы обнаруживают и уничтожают даже скрытые позиции россиян, в том числе в Запорожском направлении.

Бойцы 12 бригады специального назначения полка "Азов" нанесли сокрушительные удары по бронированным машинам пехоты и личному составу врага.