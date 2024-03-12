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Ранкові вибухи в Херсоні — ОВА показала наслідки

12 березня 2024 16:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ранкові вибухи в Херсоні — ОВА показала наслідки
Рятувальники гасять пожежу. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вранці Херсон знову потрапив під ворожі обстріли, в результаті яких спалахнула пожежа на одному з місць влучань. Також зазнали ушкоджень адмінбудівля та декілька приватних будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook в вівторок, 12 березня.

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Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот
Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

 

Наслідки обстрілу

За словами начальника Херсонської ОВА, вулиці міста оповиті густим димом після того, як ворожі сили вдарили по житлових районах Херсону.

Прокудін підкреслює, що колись затишні кімнати нині перетворилися на руїни: вибиті стіни, уламки скла, та меблі, які змішалися з будівельними матеріалами.

Нагадаємо, що на Херсонщині цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні. Він втратив частину ноги, а також отримав вибухову травму.

Раніше ми писали, що ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області. Від ворожої атаки загинув місцевий житель.

Також ми повідомляли, що Міністерство оборони РФ висунуло звинувачення українським диверсантам у спробі вторгнення на територію Росії. 

війна
Херсон
росіяни
обстріли
Херсонська область
атака

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