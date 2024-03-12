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Утренние взрывы в Херсоне — ОВА показала последствия

12 марта 2024 16:13
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Бригадир София
редактор
Утренние взрывы в Херсоне — ОВА показала последствия
Спасатели тушат пожар. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Утром Херсон снова попал под вражеские обстрелы, в результате которых вспыхнул пожар на одном из мест попаданий. Также получили повреждения административное здание и несколько частных домов.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook во вторник, 12 марта.

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Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот
Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

 

Последствия обстрела

По словам начальника Херсонской ОВА, улицы города окутаны густым дымом после того, как вражеские силы ударили по жилым районам Херсона.

Прокудин подчеркивает, что когда-то уютные комнаты сейчас превратились в руины: выбитые стены, обломки стекла и мебель, которая смешалась со строительными материалами.

Напомним, что в Херсонской области гражданский мужчина подорвался на противопехотной мине. Он потерял часть ноги, а также получил взрывную травму.

Ранее мы писали, что враг нанес ракетный удар по Запорожской области. От вражеской атаки погиб местный житель.

Также мы сообщали, что Министерство обороны РФ предъявило обвинение украинским диверсантам в попытке вторжения на территорию России.

война
Херсон
россияне
обстрелы
Херсонская область
атака

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