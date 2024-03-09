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Росія завдала чергового удару по Нікополю — є загиблий та поранений

9 березня 2024 12:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росія завдала чергового удару по Нікополю — є загиблий та поранений
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Ілюстратвине фото: Сергій Лисак / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти вчергове обстріляли Нікопольщину з артилерії у суботу, 9 березня. Внаслідок ворожої атаки загинув підліток та ще один чоловік дістав серйозні поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

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Як вказує Лисак, загарбники вранці 9 березня вдарили по Нікопольщині. Під прицілом противника опинилася Червоногригорівська громада, яку окупанти обстріляли з артилерії. 

В районі в результаті російської атаки пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, лінію електропередач і газогін. Росіяни вбили 16-річного хлопця і ще один 22-річний чоловік наразі перебуває в лікарні у важкому стані через поранення, яке він отримав внаслідок обстрілу.

"Терористи... Вбили ні в чому неповинного юнака. Скалічили життя ще одній родині. Лють...", — написав Лисак.

Скриншот допису Лисака
Скриншот допису Лисака

Раніше ми писали, що під час обстрілу Нікопольщини 9 березня загарбники випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії.

Додамо, 6 березня Дніпропетровська область знову опинилася під прицілом загарбників. Внаслідок влучання по Нікополю загорівся магазин та дістали руйнувань житлові будинки, авто, господарські споруди, а також є постраждала.

війна
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
атака
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загиблі

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