Россия нанесла очередной удар по Никополю — есть погибший и раненый
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину из артиллерии в субботу, 9 марта. В результате вражеской атаки погиб подросток и еще один мужчина получил серьезные ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Утренний обстрел Никополя 9 марта
Как указывает Лысак, захватчики утром 9 марта ударили по Никопольщине. Под прицелом противника оказалась Червоногригорьевская громада, которую оккупанты обстреляли из артиллерии.
В районе в результате российской атаки поврежден частный дом, хозяйственное сооружение, линия электропередач и газопровод. Россияне убили 16-летнего парня и еще один 22-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии из-за ранения, которое он получил в результате обстрела.
"Террористы... Убили ни в чем невинного юношу. Искалечили жизнь еще одной семье. Ярость..." , — написал Лысак.
Ранее мы писали, что во время обстрела Никопольщины 9 марта захватчики выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии.
Добавим, 6 марта Днепропетровская область снова оказалась под прицелом захватчиков. В результате попадания по Никополю загорелся магазин и получили разрушения жилые дома, авто, хозяйственные постройки, а также есть пострадавшая.
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