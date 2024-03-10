Росіяни почали малювати силуети військових літаків на дев'ятьох авіабазах — чому вони це роблять

Літак Су-27 під час посадки. Фото: ru.m.wikipedia.org

Аналітик Brady Africk вкотре висловився щодо малюнків фейкових літаків на російських авіабазах, повідомлення про які почали ширитись під кінець 2023 року. Так, загарбники відтворювали мало не всі типи літаків, що існують, серед яких Су-27, Су-35, МиГ-31 чи навіть Ту-95МС на аеродромі "Энгельс".

Про це Brady Africk розповів в соцмережі Х у четвер, 7 березня.

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Чому окупанти малюють силуети фальшивих літаків

Коли вперше почала ширитись інформація про те, що окупанти малюють силуети літаків на своїх авіабазах під виглядом справжніх, з'явилися припущення, що це робиться з метою заплутати системи наведення наших далекобійних дронів-камікадзе, або ж збити з пантелику тих, хто планує такі атаки.

Розташування російських авіабаз та мальовані приманки. Фото: twitter.com/bradyafr

За даними аналітика, вдалося виявити дев'ять російських військових аеродромів, де помічено практику малювати силуети фейкових літаків, зокрема кілька з них — в тимчасово окупованому Криму. Про те, скільки Україні вдалося ліквідувати Су-34, тепер свідчать супутникові знімки з мальованими фальшивими літаками.

"У міру того, як українські можливості для завдання дальнього удару зросли, зросла і кількість приманок на російських авіабазах, залучених до вторгнення в Україну", — вказав експерт.

Однак масова поява цих малюнків з раціонального погляду видається дивною, адже на фото з супутників чітко видно, що це підробка. Так, літаки зображені без тіней при сонячній погоді та мають погану деталізацію.

Приманки та справжні літаки. Фото: twitter.com/bradyafr

Супутники радіолокаційної розвідки не виявляють намальовані на базах фейкові літаки, з чого зрозуміло, що по такому аеродрому з фальшивими бортами ніхто цілити ударними дронами не буде.

Можливо, росіяни намагались створити фейкові "літаки", щоб ускладнити підрахунок своїх втрат за допомогою супутникових знімків, особливо на авіабазах, що перебувають близько до лінії фронту.

Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Brady Africk

Нагадаємо, що друга половина лютого 2024 року увійшла в історію російсько-української війни як період активного знищення окупаційних штурмовиків Су-34. Що відомо про цю російську авіатехніку і чому вони так часто почали потрапляти під удар української армії, — у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що ЗСУ поцілили в російський літак А-50, який перебував на ремонті в Таганрозі Ростовської області РФ. Цю інформацію підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.