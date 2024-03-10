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Россияне начали рисовать силуэты военных самолетов на девяти авиабазах — почему они это делают

10 марта 2024 01:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне начали рисовать силуэты военных самолетов на девяти авиабазах — почему они это делают
Самолет Су-27 при посадке. Фото: ru.m.wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Аналитик Brady Africk в очередной раз высказался по поводу рисунков фейковых самолетов на российских авиабазах, сообщения о которых начали распространяться по конец 2023 года. Так, захватчики воспроизводили почти все типы существующих самолетов, среди которых Су-27, Су-35, МиГ-31 или даже Ту-95МС на аэродроме "Энгельс".

Об этом Brady Africk рассказал в соцсети Х в четверг, 7 марта.

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Почему оккупанты рисуют силуэты фальшивых самолетов

Когда впервые начала распространяться информация о том, что оккупанты рисуют силуэты самолетов на своих авиабазах под видом настоящих, появились предположения, что это делается с целью запутать системы наведения наших дальнобойных дронов-камикадзе, или сбить с толку тех, кто планирует такие атаки.

Расположение российских авиабаз и рисованные приманки.
Расположение российских авиабаз и рисованные приманки. Фото: twitter.com/bradyafr

По данным аналитика, удалось выявить девять российских военных аэродромов, где отмечена практика рисования силуэтов фейковых самолетов, в том числе несколько из них — во временно оккупированном Крыму. О том, сколько Украине удалось ликвидировать Су-34, свидетельствуют спутниковые снимки с рисованными фальшивыми самолетами.

"По мере того, как украинские возможности для нанесения дальнего удара выросли, выросло и количество приманок на российских авиабазах, вовлеченных во вторжение в Украину", — указал эксперт.

Однако массовое появление этих рисунков с рациональной точки зрения кажется странным, ведь на фото со спутников отчетливо видно, что это подделка. Так, самолеты изображены без теней в солнечную погоду и имеют плохую детализацию.

Фальшивки и настоящие самолеты
Приманки и подлинные самолеты. Фото: twitter.com/bradyafr

Спутники радиолокационной разведки не обнаруживают нарисованные на базах фейковые самолеты, из чего известно, что по такому аэродрому с фальшивыми бортами никто целить ударными дронами не будет.

Возможно, россияне пытались создать фейковые "самолеты", чтобы усложнить подсчет своих потерь с помощью спутниковых снимков, особенно на авиабазах, находящихся близко к линии фронта.

Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Brady Africk
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Brady Africk

Напомним, что вторая половина февраля 2024 г. вошла в историю российско-украинской войны как период активного уничтожения оккупационных штурмовиков Су-34. Что известно об этой российской авиатехнике и почему они так часто стали попадать под удар украинской армии, — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что ВСУ попали в российский самолет А-50, находившемся на ремонте в Таганроге Ростовской области РФ. Эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

военные
оккупанты
самолеты
война в Украине
війна
Россия
авиация

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