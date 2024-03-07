Су-34, російський винищувач-бомбардувальник, деталі, чим ЗСУ збивали

Російський бойовий літак Су-34. Фото: Defence Espress

Друга половина лютого 2024 року увійшла в історію російсько-української війни як період активного знищення окупаційних штурмовиків Су-34. Що відомо про цю російську авіатехніку і чому вони так часто почали потрапляти під удар української армії, — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Історія Су-34

І українська, і російська армія у нинішній війні активно використовують спадщину радянських збройних сил. Так, Новини.LIVE уже писали про радянський штурмовик четвертого покоління МіГ-29, який використовують у боях проти окупантів Повітряні сили ЗС України.

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Надзвуковий фронтовий винищувач-бомбардувальник Су-34, який в другій половині лютого почав активно падати в районі лінії фронту після ударів Збройних сил України — це, порівняно із МіГ-29, уже новіша, серйозніша і небезпечніша зброя.

Перший політ цього військового літака відбувся ще в часи СРСР, у квітні 1990 року, але початок повноцінної експлуатації Су-34 розпочався уже не просто в Російській Федерації, а у путінський її період. Причому, за іронією долі, у березні 2014 року — тобто тоді, коли країна-агресор окупувала Крим і розпочала операцію із захоплення української частини Донбасу.

Переваги російського літака

Одним із плюсів Су-34 в умовах воєнних дій на пострадянській території — те, що ми бачимо зараз — є шасі, яке дозволяє цьому літаку злітати навіть з погано підготовлених аеродромів. Су-34 може злітати навіть з ґрунтових злітно-посадкових смуг, тобто фактично з сільських доріг.

На цьому російському літаку був встановлений прицільний комплекс, який дозволяє шукати і вражати цілі за допомогою радіолокаційної системи. Йдеться, зокрема, про оптичну систему "Платан". Ця система дозволяє пілотам Су-34 наводити на ціль як ракети класу "повітря-земля", зокрема, Х-29, так і керовані авіаційні бомби КАБ-500 і КАБ-1500.

Більш того, вважається, що російський Су-34 має можливості для використання навіть боєприпасів виробництва країн НАТО. Для цього росіяни придбали у французької компанії Thales Group ліцензію на спеціальний модуль Damocles.

Бойові дії до України

Як уже було сказано, повноцінне використання у збройних силах Російської Федерації винищувачів-бомбардувальників Су-34 розпочалося з березня 2014 року. Відомо, що країна-агресор використовувала щонайменше два цих літаки під час "війни 08.08.08", атакуючи війська Грузії з території окупованої "Південної Осетії".

Тоді Су-34 ще не були уповні бойовими літаками, вони лише прикривали дії ударної групи чи вели радіоелектронну боротьбу з грузинськими системами протиповітряної оборони. От з 2015 року, на території Сирії, нові російські літаки уже робили те, для чого їх і виготовили.

Тобто завдавали ракетно-бомбових ударів. Росіяни, звісно ж, повідомляли лише про удари по об’єктах терористичної організації "Ісламська держава", яка воювала із урядовими військами, на боці яких у сирійському конфлікті й брала участь російська авіація. Та найактивніше Су-34 задіювали уже у війні на території України.

Початок полювання на російські літаки

Перший період активного знищення російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 у повномасштабній російсько-українській війни фіксується у березні 2022 року. Це перш за все відбувалося на півночі, в Київській і Чернігівській областях, а також на Донеччині. Перший Су-34 був збитий 3 березня поблизу міста Волновахи.

2023 року росіяни використовували Су-34 менш активно, тож і збивалися вони теж нечасто. Одним із найяскравіших випадків успішної атаки української армії стала атака 13 травня того року – коли над Брянською областю РФ ЗСУ збили два літаки й два гелікоптери. Одним із цих літаків і став Су-34.

А найактивніше Су-34 почали падати у другій половині лютого 2024 року. І в основному на Донеччині, переважно на Авдіївському напрямку. Однією із причин цих успіхів ЗСУ, пояснив Новини.LIVE військовий експерт Дмитро Снєгирьов, стало те, що російське окупаційне командування під час штурму Авдіївки змінило тактику. Росіяни, порівняно із Бахмутом та Вугледаром, зробили ставку перш за все на повітряні атаки, на використання керованих авіабомб — які запускали саме з Су-34.

Чим Україна збивала Су-34

Та збільшення кількості вильотів цих літаків і наближення їх до лінії фронту — це лише привід, а не причина успіхів Сил оборони України. Що ж дозволило ЗСУ так успішно протидіяти російським літакам? Яку тактику і техніку використала у боротьбі з ворожою авіацією українська армія?

Дмитро Снєгирьов припустив, що українське військове командування, зрозумівши, як почали діяти росіяни — зробило свій крок у відповідь. І цим кроком, скоріш за все, стало створення мобільних груп, які почали працювати поблизу лінії фронту саме по Су-34.

Склад цих імовірних мобільних груп, звісно ж, невідомий, але можна припустити, що вони активно використовували зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності. Наприклад, NASAMS. Снєгирьов нагадав про інформацію щодо знищення одного такого комплексу неподалік від авдіївської ділянки фронту — що може стати дотичним доказом.

Та оскільки NASAMS має обмежену дальність (до 40 кілометрів), то, можливо, по Су-34 били і системи ППО великої дальності, такі як Patriot. Усе це в комплексі призвело до того, що протягом двох тижнів росіяни втратили півтора десятка літаків. І майже усі збиті цілі — це саме Су-34.

Експерт підкреслив, що військово-промисловий комплекс РФ здатен випускати 6 таких літаків на рік. Тож фактично за другу половину лютого українська армія знищила дворічні зусилля усієї російської промисловості.