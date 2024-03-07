Су-34, российский истребитель-бомбардировщик, детали, чем ВСУ сбивали

Российский боевой самолет Су-34. Фото: Defence Espress

Вторая половина февраля 2024 года вошла в историю российско-украинской войны как период активного уничтожения оккупационных штурмовиков Су-34. Что известно об этой российской авиатехнике и почему они так часто стали попадать под удар украинской армии, — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

История Су-34

И украинская, и российская армия в нынешней войне активно используют наследие советских вооруженных сил. Так, Новини.LIVE уже писали о советском штурмовике четвертого поколения МиГ-29, который используют в боях против оккупантов Воздушные силы ВС Украины.

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Сверхзвуковой фронтовый истребитель-бомбардировщик Су-34, который во второй половине февраля начал активно падать в районе линии фронта после ударов Вооруженных сил Украины — это по сравнению с МиГ-29 уже более новое, более серьезное и более опасное оружие.

Первый полет этого военного самолета состоялся еще во времена СССР, в апреле 1990 года, но начало полноценной эксплуатации Су-34 началось уже не просто в Российской Федерации, а в путинский период. Причем, по иронии судьбы, в марте 2014 года — то есть, когда страна-агрессор оккупировала Крым и начала операцию по захвату украинской части Донбасса.

Преимущества российского самолета

Одним из плюсов Су-34 в условиях военных действий на постсоветской территории — то, что мы видим сейчас — является шасси, позволяющее этому самолету взлетать даже с плохо подготовленных аэродромов. Су-34 может взлетать даже с грунтовых взлетно-посадочных полос, то есть фактически с сельских дорог.

На этом российском самолете был установлен прицельный комплекс, позволяющий искать и поражать цели с помощью радиолокационной системы. Речь идет, в частности, об оптической системе "Платан". Эта система позволяет пилотам Су-34 наводить на цель как ракеты класса "воздух-земля", в частности Х-29, так и управляемые авиационные бомбы КАБ-500 и КАБ-1500.

Более того, считается, что у российского Су-34 есть возможности для использования даже боеприпасов производства стран НАТО. Для этого россияне приобрели у французской компании Thales Group лицензию на специальный модуль Damocles.

Боевые действия до Украины

Как уже отмечалось, полноценное использование в вооруженных силах Российской Федерации истребителей-бомбардировщиков Су-34 началось с марта 2014 года. Известно, что страна-агрессор использовала по меньшей мере два этих самолета во время "войны 08.08.08", атакуя войска Грузии с территории оккупированной "Южной Осетии".

Тогда Су-34 еще не были полностью боевыми самолетами, они лишь прикрывали действия ударной группы или вели радиоэлектронную борьбу с грузинскими системами противовоздушной обороны. Вот с 2015 года на территории Сирии новые российские самолеты уже делали то, для чего их и изготовили.

То есть наносили ракетно-бомбовые удары. Россияне, конечно же, сообщали лишь об ударах по объектам террористической организации "Исламское государство", воевавшему с правительственными войсками, на стороне которых в сирийском конфликте и участвовала российская авиация. Но наиболее активно Су-34 задействовали уже в войне на территории Украины.

Начало охоты на российские самолеты

Первый период активного уничтожения российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в полномасштабной российско-украинской войне фиксируется в марте 2022 года. Это, прежде всего, происходило на севере, в Киевской и Черниговской областях, а также на Донетчине. Первый Су-34 был сбит 3 марта вблизи города Волновахи.

В 2023 году россияне использовали Су-34 менее активно, так что и сбивались они тоже нечасто. Одним из самых ярких случаев успешной атаки украинской армии стала атака 13 мая того года — когда над Брянской областью РФ ВСУ сбили два самолета и два вертолета. Одним из этих самолетов и стал Су-34.

А наиболее активно Су-34 начали падать во второй половине февраля 2024 года. И в основном на Донбассе, преимущественно на Авдеевском направлении. Одной из причин этих успехов ВСУ, объяснил Новини.LIVE военный эксперт Дмитрий Снегирев, стало то, что российское оккупационное командование во время штурма Авдеевки изменило тактику. Россияне, по сравнению с Бахмутом и Угледаром, сделали ставку, прежде всего, на воздушные атаки, на использование управляемых авиабомб — которые запускали именно с Су-34.

Чем Украина сбивала Су-34

Но увеличение количества вылетов этих самолетов и приближение их к линии фронта — это только повод, а не причина успеха сил обороны Украины. Что позволило ВСУ так успешно противодействовать российским самолетам? Какую тактику и технику использовала в борьбе с вражеской авиацией украинская армия?

Дмитрий Снегирев предположил, что украинское военное командование, поняв, как начали действовать россияне, — сделало свой ответный шаг. И этим шагом, скорее всего, стало создание мобильных групп, начавших работать вблизи линии фронта именно по Су-34.

Состав этих вероятных мобильных групп, конечно же, неизвестен, но можно предположить, что они активно использовали зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности. К примеру, NASAMS. Снегирев напомнил об информации по уничтожению одного такого комплекса недалеко от авдеевского участка фронта — что может стать косвенным доказательством.

Но поскольку NASAMS имеет ограниченную дальность (до 40 километров), то, возможно, по Су-34 били и системы ПВО большой дальности, такие как Patriot. Все это в комплексе привело к тому, что за две недели россияне потеряли полтора десятка самолетов. И почти все сбитые цели — это именно Су-34.

Эксперт подчеркнул, что военно-промышленный комплекс РФ способен выпускать 6 таких самолетов в год. Так что фактически за вторую половину февраля украинская армия уничтожила двухлетние усилия всей российской промышленности.