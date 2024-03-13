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Російські обстріли та успіхи ЗСУ на фронті — ранкове зведення Генштабу

13 березня 2024 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські обстріли та успіхи ЗСУ на фронті — ранкове зведення Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 749 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — знищують ворога та його військову техніку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 13 березня.

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Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Загалом противник завдав десять ракетних та 84 авіаційні удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок атак окупантів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

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Дрон українських військових. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та двох засобах ППО противника", — йдеться у повідомленні.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати армії Росії у війні

  • особового складу — близько 426 870 (+980) осіб;
  • танків — 6 752 (+5) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 12 921 (+20) одиниця;
  • артилерійських систем — 10 554 (+32) одиниці;
  • РСЗВ — 1 017 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 715 (+2) одиниць;
  • літаків — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА — 8 205 (+22) одиниць;
  • крилатих ракет — 1919 (+1) одиниць;
  • кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 932 (+62) одиниці;
  • спеціальної техніки — 1 699 (+8) одиниці.
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Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військовослужбовці продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.

Також галицькі десантники показали ліквідацію ворога на Марʼїнському напрямку. Захисники використовували FPV-дрони.

війна
ЗСУ
українці
Україна
обстріли
військова техніка
окупанти
Генштаб ЗСУ

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