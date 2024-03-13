Российские обстрелы и успехи ВСУ на фронте — утренняя сводка Генштаба
Начались 749 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — уничтожают врага и его военную технику.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в среду, 13 марта.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение.
В целом противник нанес десять ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Успехи ВСУ на фронте
Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и двум средствам ПВО противника", — говорится в сообщении.
Потери армии России в войне
- личного состава — около 426 870 (980) человек;
- танков — 6 752 (+5) единицы;
- боевых бронированных машин — 12 921 (+20) единица;
- артиллерийских систем — 10 554 (+32) единицы;
- РСЗО — 1 017 (+1) единиц;
- средств ПВО — 715 (+2) единиц;
- самолетов — 347 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА — 8 205 (+22) единиц;
- крылатых ракет — 1 919 (+1) единиц;
- кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 13 932 (+62) единицы;
- специальной техники — 1 699 (+8) единицы.
Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.
Также галицкие десантники показали ликвидацию врага на Марьинском направлении. Защитники использовали FPV-дроны.
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