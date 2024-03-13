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Российские обстрелы и успехи ВСУ на фронте — утренняя сводка Генштаба

13 марта 2024 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские обстрелы и успехи ВСУ на фронте — утренняя сводка Генштаба
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 749 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — уничтожают врага и его военную технику.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в среду, 13 марта.

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За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение.

В целом противник нанес десять ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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Дрон украинских военных. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и двум средствам ПВО противника", — говорится в сообщении.

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Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери армии России в войне

  • личного состава — около 426 870 (980) человек;
  • танков — 6 752 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин — 12 921 (+20) единица;
  • артиллерийских систем — 10 554 (+32) единицы;
  • РСЗО — 1 017 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 715 (+2) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА — 8 205 (+22) единиц;
  • крылатых ракет — 1 919 (+1) единиц;
  • кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13 932 (+62) единицы;
  • специальной техники — 1 699 (+8) единицы.
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Ориентировочные потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

Также галицкие десантники показали ликвидацию врага на Марьинском направлении. Защитники использовали FPV-дроны.

война
ВСУ
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Украина
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оккупанты
Генштаб ВСУ

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