Российские обстрелы и успехи ВСУ на фронте — утренняя сводка Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 749 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — уничтожают врага и его военную технику.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в среду, 13 марта.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение.

В целом противник нанес десять ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Дрон украинских военных. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и двум средствам ПВО противника", — говорится в сообщении.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери армии России в войне

личного состава — около 426 870 (980) человек;

танков — 6 752 (+5) единицы;

боевых бронированных машин — 12 921 (+20) единица;

артиллерийских систем — 10 554 (+32) единицы;

РСЗО — 1 017 (+1) единиц;

средств ПВО — 715 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА — 8 205 (+22) единиц;

крылатых ракет — 1 919 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 932 (+62) единицы;

специальной техники — 1 699 (+8) единицы.

Ориентировочные потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

Также галицкие десантники показали ликвидацию врага на Марьинском направлении. Защитники использовали FPV-дроны.