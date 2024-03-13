"Шахеды" ударили по Сумам — есть попадание в жилой дом

Попадание беспилотника в жилой дом в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

В результате дроновой атаки России на Сумы в ночь на среду, 13 марта, обнаружили попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Об этом сообщают в Сумской облгосадминистрации в Telegram-канале.

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"Сегодня ночью Сумы были атакованы БпЛА типа "Шахед". В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом", — отметили в администрации.

Попадание беспилотника в жилой дом в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Там добавили, что на месте событий работают все аварийно-спасательные службы и уточняются последствия удара России.

"Будьте внимательны и осторожны и во время сигнала воздушной тревоги всегда спускайтесь в укрытие", — посоветовали в ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Сумская областная военная администрация"

Напомним, что в Сумах раздавались взрывы в ночь на среду, 13 марта. По данным мониторинговых каналов, было по меньшей мере два взрыва, к городу приближались "шахеды".

Также мы писали, что недавно в результате атаки российских захватчиков на Сумы было зафиксировано одно попадание по объекту критической инфраструктуры и еще два — по гражданским объектам.