"Шахеды" ударили по Сумам — есть попадание в жилой дом
В результате дроновой атаки России на Сумы в ночь на среду, 13 марта, обнаружили попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают аварийно-спасательные службы.
Об этом сообщают в Сумской облгосадминистрации в Telegram-канале.
Последствия атаки БпЛА на Сумы 13 марта
"Сегодня ночью Сумы были атакованы БпЛА типа "Шахед". В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом", — отметили в администрации.
Там добавили, что на месте событий работают все аварийно-спасательные службы и уточняются последствия удара России.
"Будьте внимательны и осторожны и во время сигнала воздушной тревоги всегда спускайтесь в укрытие", — посоветовали в ОВА.
Напомним, что в Сумах раздавались взрывы в ночь на среду, 13 марта. По данным мониторинговых каналов, было по меньшей мере два взрыва, к городу приближались "шахеды".
Также мы писали, что недавно в результате атаки российских захватчиков на Сумы было зафиксировано одно попадание по объекту критической инфраструктуры и еще два — по гражданским объектам.
Читайте Новини.LIVE!