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У Сумах вночі було чутно вибухи — РФ атакувала місто дронами, є постраждалі

6 березня 2024 11:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Сумах вночі було чутно вибухи — РФ атакувала місто дронами, є постраждалі
Правоохоронець на місці влучання. Фото: Сумська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч на середу, 6 березня, атакували Суми трьома дронами типу "шахед". Зафіксовано одне влучання по об’єкту критичної інфраструктури та ще два — по цивільних об’єктах.

Про це повідомляє Сумська міська військова адміністрація в Telegram.

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Скриншот допису Сумської міської військової адміністрації

Атака дронів на Суми

Відомо, що внаслідок атаки постраждали семеро осіб, серед яких 10-річний хлопчик.

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу.

Також уламками були побиті близько 20 автомобілів. 

Наразі на місцях влучань працюють фахівці департаменту інфраструктури міста, добровольчі формування та волонтери. 

Також садочки й школи у місті функціонують у штатному режимі.

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Пошкоджені авто. Фото: Сумська обласна прокуратура

"В садочку, де внаслідок удару пошкоджено вікна, працюватимуть чергові групи", — йдеться у повідомленні.

Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар розповів, що всім постраждалим від обстрілів надають допомогу, правоохоронці фіксують пошкодження.

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Правоохоронці фіксують наслідки. Фото: Сумська обласна прокуратура

"Всі, кому потрібна допомога, можуть звернутися до представників штабу, які працюють на місцях прильотів", — додав він.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня росіяни обстріляли Харківщину безпілотниками. В одному з населених пунктів були пошкоджені будівлі дитячого садку та ліцею.

Також ми писали, що протягом минулої доби загарбники завдали 328 ударів по Запорізькій області

безпілотники
Суми
окупанти
війна в Україні

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