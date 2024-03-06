У Сумах вночі було чутно вибухи — РФ атакувала місто дронами, є постраждалі
Російські загарбники в ніч на середу, 6 березня, атакували Суми трьома дронами типу "шахед". Зафіксовано одне влучання по об’єкту критичної інфраструктури та ще два — по цивільних об’єктах.
Про це повідомляє Сумська міська військова адміністрація в Telegram.
Атака дронів на Суми
Відомо, що внаслідок атаки постраждали семеро осіб, серед яких 10-річний хлопчик.
Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу.
Також уламками були побиті близько 20 автомобілів.
Наразі на місцях влучань працюють фахівці департаменту інфраструктури міста, добровольчі формування та волонтери.
Також садочки й школи у місті функціонують у штатному режимі.
"В садочку, де внаслідок удару пошкоджено вікна, працюватимуть чергові групи", — йдеться у повідомленні.
Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар розповів, що всім постраждалим від обстрілів надають допомогу, правоохоронці фіксують пошкодження.
"Всі, кому потрібна допомога, можуть звернутися до представників штабу, які працюють на місцях прильотів", — додав він.
Нагадаємо, в ніч на 6 березня росіяни обстріляли Харківщину безпілотниками. В одному з населених пунктів були пошкоджені будівлі дитячого садку та ліцею.
Також ми писали, що протягом минулої доби загарбники завдали 328 ударів по Запорізькій області.
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