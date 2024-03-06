В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие
Российские захватчики в ночь на среду, 6 марта, атаковали Сумы тремя дронами типа "шахед". Зафиксировано одно попадание по объекту критической инфраструктуры и еще два по гражданским объектам.
Об этом сообщает Сумская городская военная администрация в Telegram.
Атака дронов на Сумы
Известно, что в результате атаки пострадали семь человек, среди которых 10-летний мальчик.
В результате атаки оккупантов повреждено жилье в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения.
Также обломками были побиты около 20 автомобилей.
В настоящее время на местах попаданий работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования и волонтеры.
Также сады и школы в городе функционируют в штатном режиме.
"В садике, где в результате удара повреждены окна, будут работать очередные группы", — говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь рассказал, что всем пострадавшим от обстрелов оказывают помощь, правоохранители фиксируют повреждения.
"Все, кому нужна помощь, могут обратиться к представителям штаба, работающим на местах прилетов", — добавил он.
Напомним, в ночь на 6 марта россияне обстреляли Харьковщину беспилотниками. В одном из населенных пунктов были повреждены здания детского сада и лицея.
Также мы писали, что за прошедшие сутки захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области.
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