В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие

Правоохранитель на месте попадания. Фото: Сумская областная прокуратура

Российские захватчики в ночь на среду, 6 марта, атаковали Сумы тремя дронами типа "шахед". Зафиксировано одно попадание по объекту критической инфраструктуры и еще два по гражданским объектам.

Об этом сообщает Сумская городская военная администрация в Telegram.

Читайте также:

Скриншот поста Сумской городской военной администрации

Атака дронов на Сумы

Известно, что в результате атаки пострадали семь человек, среди которых 10-летний мальчик.

В результате атаки оккупантов повреждено жилье в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения.

Также обломками были побиты около 20 автомобилей.

В настоящее время на местах попаданий работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования и волонтеры.

Также сады и школы в городе функционируют в штатном режиме.

Повреждены авто. Фото: Сумская областная прокуратура

"В садике, где в результате удара повреждены окна, будут работать очередные группы", — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь рассказал, что всем пострадавшим от обстрелов оказывают помощь, правоохранители фиксируют повреждения.

Правоохранители фиксируют последствия. Фото: Сумская областная прокуратура

"Все, кому нужна помощь, могут обратиться к представителям штаба, работающим на местах прилетов", — добавил он.

Напомним, в ночь на 6 марта россияне обстреляли Харьковщину беспилотниками. В одном из населенных пунктов были повреждены здания детского сада и лицея.

Также мы писали, что за прошедшие сутки захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области.