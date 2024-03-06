Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие arrow

В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие

6 марта 2024 11:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие
Правоохранитель на месте попадания. Фото: Сумская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на среду, 6 марта, атаковали Сумы тремя дронами типа "шахед". Зафиксировано одно попадание по объекту критической инфраструктуры и еще два по гражданским объектам.

Об этом сообщает Сумская городская военная администрация в Telegram.

Читайте также:
null
Скриншот поста Сумской городской военной администрации

Атака дронов на Сумы

Известно, что в результате атаки пострадали семь человек, среди которых 10-летний мальчик.

В результате атаки оккупантов повреждено жилье в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения.

Также обломками были побиты около 20 автомобилей.

В настоящее время на местах попаданий работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования и волонтеры.

Также сады и школы в городе функционируют в штатном режиме.

null
Повреждены авто. Фото: Сумская областная прокуратура

"В садике, где в результате удара повреждены окна, будут работать очередные группы", — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь рассказал, что всем пострадавшим от обстрелов оказывают помощь, правоохранители фиксируют повреждения.

null
Правоохранители фиксируют последствия. Фото: Сумская областная прокуратура

"Все, кому нужна помощь, могут обратиться к представителям штаба, работающим на местах прилетов", — добавил он.

Напомним, в ночь на 6 марта россияне обстреляли Харьковщину беспилотниками. В одном из населенных пунктов были повреждены здания детского сада и лицея.

Также мы писали, что за прошедшие сутки захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области.

беспилотники
Сумы
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым