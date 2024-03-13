"Шахеди" вдарили по Сумах — є влучання в житловий будинок

Влучання безпілотника в житловий будинок в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Внаслідок дронової атаки Росії на Суми в ніч проти середи, 13 березня, виявили влучання в багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Про це повідомляють у Сумській обласній державній адміністрації у Telegram-каналі.

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"Сьогодні вночі Суми були атаковані БпЛА типу "Шахед". У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок", — зазначили в адміністрації.

Влучання безпілотника в житловий будинок в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Там додали, що наразі на місці подій працюють усі аварійно-рятувальні служби та уточнюються наслідки удару Росії.

"Будьте уважні та обережні та під час сигналу повітряної тривоги завжди спускайтеся в укриття", — порадили в ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"

Нагадаємо, що в Сумах лунали вибухи в ніч проти середи, 13 березня. За даними моніторингових каналів, було щонайменше два вибухи, до міста наближалися "шахеди".

Також ми писали, що нещодавно внаслідок атаки російських загарбників на Суми було зафіксовано одне влучання по об’єкту критичної інфраструктури та ще два — по цивільних об’єктах.