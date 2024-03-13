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"Шахеди" вдарили по Сумах — є влучання в житловий будинок

13 березня 2024 03:54
оновлено: 04:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Шахеди" вдарили по Сумах — є влучання в житловий будинок
Влучання безпілотника в житловий будинок в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок дронової атаки Росії на Суми в ніч проти середи, 13 березня, виявили влучання в багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Про це повідомляють у Сумській обласній державній адміністрації у Telegram-каналі.

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"Сьогодні вночі Суми були атаковані БпЛА типу "Шахед". У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок", — зазначили в адміністрації.

"Шахеди" вдарили по Сумах — є влучання в житловий будинок - фото 1
Влучання безпілотника в житловий будинок в Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Там додали, що наразі на місці подій працюють усі аварійно-рятувальні служби та уточнюються наслідки удару Росії.

"Будьте уважні та обережні та під час сигналу повітряної тривоги завжди спускайтеся в укриття", — порадили в ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"

Нагадаємо, що в Сумах лунали вибухи в ніч проти середи, 13 березня. За даними моніторингових каналів, було щонайменше два вибухи, до міста наближалися "шахеди".

Також ми писали, що нещодавно внаслідок атаки російських загарбників на Суми було зафіксовано одне влучання по об’єкту критичної інфраструктури та ще два — по цивільних об’єктах.

безпілотники
Суми
Сумська область
окупанти
будинок
війна в Україні
війна
атака

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