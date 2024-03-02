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Сырский анонсировал масштабные кадровые перестановки после визита на Восточный фронт

2 марта 2024 09:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский анонсировал масштабные кадровые перестановки после визита на Восточный фронт
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел инспекцию подразделений Восточного фронта. По результатам этой поездки он сообщил о важных кадровых изменениях.

Об этом Сырский написал в Telegram в субботу, 2 марта.

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Отчет генерала Сырского. Фото: скриншот

Сырский проинспектировал Восточный фронт

Главнокомандующий Сырский прежде всего объяснил, почему бригады, имея одинаковые возможности и обеспечение, достигают разных результатов.

"Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных", — пояснил генерал.

Главнокомандующий также отметил, что большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, помогающего командиру выполнять его обязанности.

Сырский отметил, что в связи с этим в некоторые штабы бригад отправлены специалисты, которые помогут оптимизировать их работу.

Важные кадровые решения

"По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по снабжению резервами, боеприпасами, БпЛА и другим оборудованием", — рассказал военный.

Также генерал сообщил о принятии ряда важных кадровых решений.

Отметил работу подразделений

Кроме того, главнокомандующий отметил работу военнослужащих 54-й ОМБР, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника. Также он упомянул стойкость и мужество бойцов 25-й ОПГБР и 47-й ОМБР в боях за Орловку и Бердичи и решительность и смелость воинов 79-й ОДШБР при отражении вражеских атак в районе Новомихайловки.

"Отмечаю как позитив замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности", — сообщил генерал.

В заключение Сырский отметил, что ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Ранее мы рассказывали, что Сырский посетил воинские части, защищающие Авдеевское и Кураховское направления. По его словам, украинские бригады ведут жесткие бои с большим преимуществом врага.

Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетил передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе боевых действий.

ВСУ
Украина
війна
Сирский
ситуация на фронте

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