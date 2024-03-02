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Сирський анонсував масштабні кадрові перестановки після візиту на Східний фронт

2 березня 2024 09:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський анонсував масштабні кадрові перестановки після візиту на Східний фронт
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський провів інспекцію підрозділів Східного фронту. За результатами цієї поїздки він повідомив про важливі кадрові зміни.

Про це Сирський написав у Telegram у суботу, 2 березня.

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Звіт генерала Сирського. Фото: скриншот

Сирський проінспектував Східний фронт

Головнокомандувач Сирський насамперед пояснив, чому бригади, маючи однакові можливості та забезпечення, досягають різних результатів.

"Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих", — пояснив генерал. 

Головнокомандувач також зазначив, що велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, який допомагає командиру виконувати його обов'язки.

Сирський зазначив, що у зв'язку з цим до деяких штабів бригад відправлено фахівців, які допоможуть оптимізувати їх роботу.

Важливі кадрові рішення

"За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення про забезпечення резервами, боєприпасами, БпЛА та іншим обладнанням", — розповів військовий.

Також генерал повідомив про прийняття низки важливих кадрових рішень.

Відзначив роботу підрозділів

Окрім того, головнокомандувач відзначив роботу військовослужбовців 54-ї ОМБР, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника. Також він згадав стійкість та мужність бійців 25-ї ОПДБР та 47-ї ОМБР в боях за Орлівку та Бердичі та рішучість і сміливість воїнів 79-ї ОДШБР під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки. 

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності", — повідомив генерал.

Наостанок Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. 

Раніше ми розповідали, що Сирський відвідав військові частини, які боронять Авдіївський та Курахівський напрямки. За його словами, українські бригади ведуть жорсткі бої з великою перевагою ворога. 

Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідав передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. 

ЗСУ
Україна
війна
Сирський
ситуація на фронті

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