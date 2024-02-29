Ворог продовжує наступ — Сирський розповів про важку ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти продовжують активні наступи на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram у четвер, 29 лютого.

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Сирський розповів, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

"Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль", — сказав він.

Сирський контролює командирів батальйонів

Головнокомандувач наголосив, що успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. А це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення.

"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках", — йдеться у повідомленні Сирського.

Він додав, що вжив усі відповідні заходи, аби виправити ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Водночас Головнокомандувач відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців Третьої штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад, які вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки.

Скриншот допису Олександра Сирського в Telegram

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що загарбники не припиняють наступів поблизу Авдіївки, аби позбавити відпочинку українських військових та завадити їм створити оборонні рубежі. Наразі окупанти найбільше зосереджують свої атаки у напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненького.

Військові Третьої штурмової бригади кажуть, що Авдіївка та навколишні села перебувають під постійними штурмами та обстрілами, але, попри це, бійці теж проводять контрнаступальні дії.

Також військовий ЗСУ з 47 бригади Микола Мельник розповів, що наразі окупаційна армія в Запорізькій області намагається відбити Роботине. Однак, якщо ЗСУ зможуть вибудувати багатоешелонову оборону, боротьба за село може затягнутись дуже надовго.