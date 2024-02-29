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Враг продолжает наступление — Сырский рассказал о тяжелой ситуации на фронте

29 февраля 2024 08:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Враг продолжает наступление — Сырский рассказал о тяжелой ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты продолжают активные наступления на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась в Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram в четверг, 29 февраля.

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Сырский рассказал, что ситуация в районе проведения операции "Сил обороны Украины" остается сложной. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

"Продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль", — сказал он.

Сырский контролирует командиров батальонов

Главнокомандующий подчеркнул, что успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными. А это определяется, прежде всего, опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения.

"При работе у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях", — говорится в сообщении Сырского.

Он добавил, что принял все соответствующие меры, чтобы исправить ситуацию на месте с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

В то же время Главнокомандующий отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих Третьей штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад, выбивших противника, прорвавшегося на окраину Орловки.

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Скриншот сообщения Александра Сырского в Telegram

Напомним, недавно аналитики ISW рассказали, что захватчики не прекращают наступлений вблизи Авдеевки, чтобы лишить отдыха украинских военных и помешать им создать оборонительные рубежи. Сейчас оккупанты больше всего сосредотачивают свои атаки в направлении Бердичей, Орловки и Тоненького.

Воины Третьей штурмовой бригады говорят, что Авдеевка и окрестные села находятся под постоянными штурмами и обстрелами, но, несмотря на это, бойцы тоже проводят контрнаступательные действия.

Также военный ВСУ из 47-й бригады Николай Мельник рассказал, что в настоящее время оккупационная армия в Запорожской области пытается отбить Работино. Однако, если ВСУ смогут выстроить многоэшелоновую оборону, борьба за село может затянуться очень надолго.

россияне
Запорожская область
Авдеевка
война в Украине
Александр Сырский
фронт

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