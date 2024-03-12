Танкисты РДК показали эффектные кадры прорыва границы России с помощью танка
Во вторник, 12 марта, бойцы Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и батальона "Сибирь" в очередной раз прорвали государственную границу России и Украины. В боях участвовали и танкисты подразделений.
Эффектные кадры прорыва границы с помощью танка Т-72 показали в пресс-службе РДК.
Танкисты РДК показали, как прорывали границу
На видео, которое было снято с дрона, бронированная машина осторожно выслеживает перемещение российских войск, после чего открывает огонь на поражение. 125-мм пушка танка, как показывает видео, дала три залпа.
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Напомним, во вторник, 12 марта, объединенные силы Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона зашли в Белгородскую область.
Также военнослужащие обратились к гражданам России и заявили, что начинают свое освободительное движение на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.
В то же время бойцы РДК зашли также и в Брянскую область, опубликовав новые кадры с места событий.
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