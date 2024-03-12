Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Танкисты РДК показали эффектные кадры прорыва границы России с помощью танка arrow

Танкисты РДК показали эффектные кадры прорыва границы России с помощью танка

12 марта 2024 16:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Танкисты РДК показали эффектные кадры прорыва границы России с помощью танка
Танк Т-72, принадлежащий бойцам РДК, ведет обстрел российских позиций. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во вторник, 12 марта, бойцы Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и батальона "Сибирь" в очередной раз прорвали государственную границу России и Украины. В боях участвовали и танкисты подразделений.

Эффектные кадры прорыва границы с помощью танка Т-72 показали в пресс-службе РДК.

Читайте также:

Танкисты РДК показали, как прорывали границу

На видео, которое было снято с дрона, бронированная машина осторожно выслеживает перемещение российских войск, после чего открывает огонь на поражение. 125-мм пушка танка, как показывает видео, дала три залпа.

Военная спецоперация в России — последние новости

Напомним, во вторник, 12 марта, объединенные силы Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона зашли в Белгородскую область.

Также военнослужащие обратились к гражданам России и заявили, что начинают свое освободительное движение на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.

В то же время бойцы РДК зашли также и в Брянскую область, опубликовав новые кадры с места событий.

россияне
война в Украине
Легіон "Свобода Росії"
Россия
Сибирь
РДК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше