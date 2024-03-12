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Якою зброєю воюють російські добровольці в РФ — відповідь ГУР

12 березня 2024 13:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Якою зброєю воюють російські добровольці в РФ — відповідь ГУР
Андрій Юсов. Фото: Укрінформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів, що російські добровольці Сибірського батальйону та легіону "Свобода Росії" воюють на території РФ трофейною зброєю. Він додав, що військові діють так, як вважають за потрібне, адже перебувають у себе вдома. 

Про це Юсов сказав у коментарі для видання Радіо Свобода. 

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"На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про "трофейну" зброю, про "трофейну" та "перетрофеєну". Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає", — сказав Юсов, коментуючи те, якою зброєю воюють російські добровольці. 

Він додав, що будучи на території України, військові узгоджують свої дії з вищим керівництвом. Однак, в РФ діють так, як вважають за потрібне, адже перебувають в себе вдома. 

"Це громадяни РФ. У себе вдома вони мають право робити те, що вважають за потрібне. Вданій ситуації — відстоювати свої громадянські та політичні права, а також звільняти свою країну від російської путінської диктатури", — сказав Юсов. 

Нагадаємо, військові показали, як вдалося здійснити спецоперацію.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

Згодом стало відомо, що добровольці ведуть бойові дії у Бєлгородській області, а у перехоплених розмовах місцеві у паніці скаржаться на складну ситуацію в регіоні. 

війна
зброя
військові
Бєлгородська область
війна в Україні
ГУР
добровольці
Легіон "Свобода Росії"
Росія

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