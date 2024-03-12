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Каким оружием воюют российские добровольцы в РФ — ответ ГУР

12 марта 2024 13:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Каким оружием воюют российские добровольцы в РФ — ответ ГУР
Андрей Юсов. Фото: Укринформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, что российские добровольцы Сибирского батальона и легиона "Свобода России" воюют на территории РФ трофейным оружием. Он добавил, что военные действуют так, как считают нужным, ведь находятся у себя дома.

Об этом Юсов сказал в комментарии для издания Радио Свобода.

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"На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о "трофейном" оружии, о "трофейном" и "перетрофееном". Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет", — сказал Юсов, комментируя то, каким оружием воюют российские добровольцы.

Он добавил, что, будучи на территории Украины, военные согласовывают свои действия с высшим руководством. Однако в РФ действуют так, как считают нужным, ведь находятся у себя дома.

"Это граждане РФ. У себя дома они имеют право делать то, что считают нужным. В данной ситуации — отстаивать свои гражданские и политические права, а также освобождать свою страну от российской путинской диктатуры", — сказал Юсов.

Напомним, военные показали, как удалось совершить спецоперацию.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

Впоследствии стало известно, что добровольцы ведут боевые действия в Белгородской области, а в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе.

война
оружие
военные
Белгородская область
война в Украине
ГУР
добровольцы
Легіон "Свобода Росії"
Россия

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