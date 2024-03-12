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Танкісти РДК показали ефектні кадри прориву кордону Росії за допомогою танка

12 березня 2024 16:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Танкісти РДК показали ефектні кадри прориву кордону Росії за допомогою танка
Танк Т-72, який належить бійцям РДК, веде обстріл російських позицій. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У вівторок, 12 березня, бійці Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" та батальйону "Сибір" вчергове прорвали державний кордон Росії та України. В боях брали участь і танкісти підрозділів.

Ефектні кадри прориву кордону за допомогою танка Т-72 показали у пресслужбі РДК

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На відео, яке було зафільмовано з дрона, броньована машина обережно вистежує переміщення російських військ, після чого відкриває вогонь на враження. 125-мм гармата танка, як показує відео, дала три залпи. 

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Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, об'єднані сили Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону зайшли у Бєлгородську область

Також військовослужбовці звернулися до громадян Росії та заявили, що починають свій визвольний рух на вибори президента, які відбудуться з 15 по 17 березня. 

Водночас бійці РДК зайшли також і у Брянську область,  опублікувавши нові кадри з місця подій.

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РДК

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