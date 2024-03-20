В 47-й ОМБр показали, как эффектно бьют по боевым машинам пехоты оккупантов

Взрыв боевой машины пехоты оккупантов. Фото: скриншот

Украинские военные каждый день профессионально ликвидируют российских оккупантов и их технику. Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как бьют по боевым машинам пехоты захватчиков.

Видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ" в среду, 20 марта.

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Уничтожение БМП российской армии

На видео можно увидеть феерические кадры поражения и последующую детонацию двух российских БМП-3. Уничтожить технику противника удалось роте ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й отдельной механизированной бригады.

Российская БМП после удара ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отбили очередную атаку российских захватчиков. Для уничтожения врага украинские защитники умело применили беспилотники.

Также потери врага под Авдеевкой Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада. Бойцы показали поражение местоположений пехоты ВС РФ под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки.