В 47-й ОМБр показали, как эффектно бьют по боевым машинам пехоты оккупантов
Украинские военные каждый день профессионально ликвидируют российских оккупантов и их технику. Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как бьют по боевым машинам пехоты захватчиков.
Видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ" в среду, 20 марта.
Уничтожение БМП российской армии
На видео можно увидеть феерические кадры поражения и последующую детонацию двух российских БМП-3. Уничтожить технику противника удалось роте ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отбили очередную атаку российских захватчиков. Для уничтожения врага украинские защитники умело применили беспилотники.
Также потери врага под Авдеевкой Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада. Бойцы показали поражение местоположений пехоты ВС РФ под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки.
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