У 47-й ОМБр показали, як ефектно б'ють по бойових машинах піхоти окупантів

Вибух бойової машини піхоти окупантів. Фото: скриншот

Українські військові щодня професійно ліквідовують російських окупантів та їх техніку. Так, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як б'ють по бойових машинах піхоти загарбників.

Відео опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" у середу, 20 березня.

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Знищення БМП російської армії

На відео можна побачити феєричні кадри ураження та подальшу детонацію двох російських БМП-3. Знищити техніку противника вдалося роті ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ї окремої механізованої бригади.

Російська БМП після удару ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці 47 окремої механізованої бригади відбили чергову атаку російських загарбників. Для знищення ворога українські захисники вправно застосували безпілотники.

Також втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині зростають. Про свої успіхи повідомляє Третя окрема штурмова бригада. Бійці показали ураження місць розташування піхоти ЗС РФ під Авдіївкою з самохідної артилерійської установки.