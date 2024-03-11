В Беларуси начали проверку боеспособности воинских частей — названа причина

Военнослужащие ВС РБ на марше. Фото: официальный сайт Минобороны Беларуси

В рядах Вооруженных сил Беларуси началась проверка боеспособности воинских частей. Отмечается, что проверка носит всеохватывающий характер.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси в понедельник, 11 марта.

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Как отмечается, личному составу беларусских армейцев предстоит "выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок", в том числе с боевой стрельбой.

Сообщение пресс-службы МО РБ. Источник: Telegram

"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в ГУР заявили, что Россия и Беларусь не согласовали цену на изготовление деталей и запчастей для обслуживания РСЗО "Град".

Незадолго до этого российские партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие в Беларусь российской военной техники в количестве 60 БМП разных модификаций.

А российское оппозиционное издание "Верстка", беларусское издание "Бюро" и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование о поставках оружия в обход санкций казахскими и беларусскими компаниями, которые таким образом помогают оккупантам осуществлять удары по Украине.