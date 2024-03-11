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У Білорусі почали перевірку боєздатності військових частин — названа причина

11 березня 2024 16:59
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Ілля Рябінін
редактор
У Білорусі почали перевірку боєздатності військових частин — названа причина
Військовослужбовці ЗС РБ на марші. Фото: оф.сайт Міноборони Білорусі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В лавах Збройних сил Білорусі розпочалася перевірка боєздатності військових частин. Зазначається, що перевірка носить комплексний характер.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Білорусі у понеділок, 11 березня. 

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Як зазначається, особовому складу білоруських армійців належить "висунутись у призначені райони, провести низку навчань та тренувань", у тому числі з бойовою стріляниною.

У Білорусі почали перевірку боєздатності військових частин — названа причина
Допис пресслужби МО РБ. Джерело: Telegram

"Під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що Росія та Білорусь не узгодили ціну на виготовлення деталей та запчастин для обслуговування РСЗВ "Град". 

Незадовго до цього російські партизани АТЕШ зафіксували прибуття до Білорусі російської військової техніки, у кількості 60 БМП різних модифікацій.

А російське опозиційне видання "Верстка", білоруське видання "Бюро" та Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікували розслідування про постачання зброї в обхід санкцій казахськими та білоруськими компаніями, які таким чином допомагають окупантам здійснювати удари по Україні.

Білорусь
військові навчання
стрілянина
військова техніка
військові

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