В Херсоне прогремели мощные взрывы — какие разрушения и есть ли погибшие
В Херсонской области прозвучали мощные взрывы в субботу, 9 марта. В результате вражеского обстрела, погибла женщина. Также ранения получили мужчина и семилетний ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Взрывы в Херсоне — какие последствия
Обстрелы также привели к повреждению 45 объектов, включая жилые и административные здания, а также детский сад.
"В результате артиллерийского обстрела Ольговки погибла 58-летняя женщина и ранен 49-летний мужчина", — сообщили в МВД.
В разных районах города были зафиксированы артиллерийские атаки, приведшие к разрушению жилых домов и повреждению инфраструктуры.
"В Корабельном районе Херсона зафиксировано попадание ракеты вблизи пятиэтажного дома, в результате чего произошло частичное разрушение подъезда", — добавили в МВД.
Напомним, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в результате удара авиабомбой по Херсону, во дворе многоэтажного дома образовалась огромная воронка.
Ранее российские войска в очередной раз обстреляли Никопольщину. В результате обстрела погиб подросток, еще один мужчина получил тяжелые ранения.
Читайте Новини.LIVE!