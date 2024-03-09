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В Херсоне прогремели мощные взрывы — какие разрушения и есть ли погибшие

9 марта 2024 16:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Херсоне прогремели мощные взрывы — какие разрушения и есть ли погибшие
Обстрел Херсона. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Херсонской области прозвучали мощные взрывы в субботу, 9 марта. В результате вражеского обстрела, погибла женщина. Также ранения получили мужчина и семилетний ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Обстрелы также привели к повреждению 45 объектов, включая жилые и административные здания, а также детский сад. 

"В результате артиллерийского обстрела Ольговки погибла 58-летняя женщина и ранен 49-летний мужчина", — сообщили в МВД.

Обстрел Херсона
Обстрел Херсона. Фото: МВД Украины

В разных районах города были зафиксированы артиллерийские атаки, приведшие к разрушению жилых домов и повреждению инфраструктуры.

"В Корабельном районе Херсона зафиксировано попадание ракеты вблизи пятиэтажного дома, в результате чего произошло частичное разрушение подъезда", — добавили в МВД.

Обстрел Херсона
Обстрел Херсона. Фото: МВД Украины

Напомним, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в результате удара авиабомбой по Херсону, во дворе многоэтажного дома образовалась огромная воронка.

Ранее российские войска в очередной раз обстреляли Никопольщину. В результате обстрела погиб подросток, еще один мужчина получил тяжелые ранения.

Херсон
обстрелы
война в Украине
Россия
жертвы

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