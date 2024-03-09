У Херсоні прогриміли потужні вибухи — які руйнування та чи є загиблі

Обстріл Херсона Фото: МВС України

На Херсонщині пролунали потужні вибухи у суботу, 9 березня. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка. Також поранення отримали чоловік та семирічна дитина.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Обстріл також спричинив пошкодження 45 об'єктів, включаючи житлові та адміністративні будівлі, а також дитячий садок.

"Внаслідок артилерійського обстрілу Ольгівки загинула 58-річна жінка та поранено 49-річного чоловіка", — повідомили в МВС.

Обстріл Херсона Фото: МВС України

У різних районах міста було зафіксовано артилерійські атаки, що призвели до руйнування житлових будинків та пошкодження інфраструктури.

"У Корабельному районі Херсона зафіксовано влучання ракети поблизу п'ятиповерхового будинку, внаслідок чого сталася часткова руйнація під'їзду", — додали до МВС.

Обстріл Херсона Фото: МВС України

Нагадаємо, за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок удару авіабомбою по Херсону у дворі багатоповерхового будинку утворилася величезна вирва.

Раніше російські війська вкотре обстріляли Нікопольщину. Внаслідок обстрілу загинув підліток, ще один чоловік отримав тяжкі поранення.