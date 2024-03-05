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В Минстратегпроме рассказали, сколько БпЛА Украина сможет выпустить за год

5 марта 2024 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минстратегпроме рассказали, сколько БпЛА Украина сможет выпустить за год
Украинские военные на фронте запускают БпЛА. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В 2024 году Украина планирует пересечь отметку производства беспилотников в два миллиона. Все соответствующие мощности для этого уже увеличиваются.

Об этом заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в эфире телемарафона.

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Гвоздяр рассказала, что потребность украинской армии сегодня значительно больше, чем финансовые возможности государства. По ее словам, даже с непрерывной поддержкой партнеров нашей стране было бы тяжело. Однако руководство работает в этом направлении и увеличивает производство беспилотников.

"Заявление президента о миллионе беспилотников вызвало сомнения у граждан. Но в планах производства мы идем далеко за миллион", — сказала она.

В то же время заместитель министра выразила уверенность, что в этом году Украина достигнет отметки в два миллиона.

Напомним, недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в этом году в семи профтехах Украины будет введена новая учебная программа — "Оператор гражданских дронов". В настоящее время БпЛА для обучения уже закуплены, а также подготовлены преподаватели.

Кроме того, за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников.

Украина
дроны
война в Украине
производство

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