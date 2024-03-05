В Минстратегпроме рассказали, сколько БпЛА Украина сможет выпустить за год
В 2024 году Украина планирует пересечь отметку производства беспилотников в два миллиона. Все соответствующие мощности для этого уже увеличиваются.
Об этом заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в эфире телемарафона.
Производство дронов в Украине
Гвоздяр рассказала, что потребность украинской армии сегодня значительно больше, чем финансовые возможности государства. По ее словам, даже с непрерывной поддержкой партнеров нашей стране было бы тяжело. Однако руководство работает в этом направлении и увеличивает производство беспилотников.
"Заявление президента о миллионе беспилотников вызвало сомнения у граждан. Но в планах производства мы идем далеко за миллион", — сказала она.
В то же время заместитель министра выразила уверенность, что в этом году Украина достигнет отметки в два миллиона.
Напомним, недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в этом году в семи профтехах Украины будет введена новая учебная программа — "Оператор гражданских дронов". В настоящее время БпЛА для обучения уже закуплены, а также подготовлены преподаватели.
Кроме того, за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников.
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