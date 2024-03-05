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У Мінстратегпромі розповіли, скільки БпЛА Україна зможе виготовити за рік

5 березня 2024 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Мінстратегпромі розповіли, скільки БпЛА Україна зможе виготовити за рік
Українські військові на фронті запускають БпЛА. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У 2024 році Україна планує перетнути позначку виробництва безпілотників у два мільйони. Наразі усі відповідні потужності для цього уже збільшуються.

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в етері телемарафону

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Виробництво дронів в Україні

Гвоздяр розповіла, потреба української армії сьогодні значно більші, ніж фінансові можливості держави. За її словами, навіть з безперервною підтримкою партнерів нашій країні було б важко. Однак наразі керівництво працює у цьому напрямку та збільшує виробництво безпілотників. 

"Заява президента про мільйон безпілотників викликала сумніви у громадян. Але в планах виробництва ми йдемо далеко за мільйон", — сказала вона.

Водночас заступниця міністра висловила впевненість, що цього року Україна сягне позначки у два мільйони. 

Нагадаємо, нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що цього року у сімох профтехах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів". Наразі БпЛА для навчання вже закуплені, а також підготовлені викладачі.  

Крім того, за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. 

Україна
дрони
війна в Україні
виробництво

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