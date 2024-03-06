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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность

6 марта 2024 10:51
обновлено: 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность
Срочная новость
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В южных, восточных и центральных областей в среду, 6 марта, объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистики врагом.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 10.50 воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.ua

Напомним, ночью враг обстрелял Харьковщину беспилотниками. В одном из населенных пунктов были повреждены здания детского сада и лицея.

Также мы писали, что российские захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населённых пунктов области.

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