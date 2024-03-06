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У низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека

6 березня 2024 10:51
оновлено: 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека
Система оповіщення. Ілюстративне фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У південних, східних та частині центральних областей у середу, 6 березня, оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу застосування балістики ворогом.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 10:50 повітряна тривога оголошена в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.ua

Нагадаємо, вночі ворог обстріляв Харківщину безпілотниками. В одному з населених пунктів були пошкоджені будівлі дитячого садку та ліцею.

Також ми писали, що російські загарбники завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждали шість населених пунктів області.

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