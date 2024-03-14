Масштабная воздушная тревога в Украине – какая опасность
Во всех областях Украины в четверг, 14 марта, снова объявили воздушную тревогу. Украинцы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Воздушная тревога в Украине 14 марта
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Впоследствии в Воздушных силах отметили, что был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок в России.
Ранее оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб в направлении Сумской и Донецкой областей.
Также мы писали, что россияне нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумщины. В результате атаки в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.
Кроме того, захватчики обстреляли Харьков и область. К счастью, обошлось без пострадавших, однако зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры.
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