Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

Тривога в Україні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У всіх областях України у четвер, 14 березня, знову оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про небезпеку застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 14 березня

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом у Повітряних силах зазначили, що було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок у Росії.

Скриншот допису Повітряних сил

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської та Донецької областей.

Також ми писали, що росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.

Крім того, загарбники обстріляли Харків та область. На щастя, минулося без постраждалих, однак зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури.