Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека
У всіх областях України у четвер, 14 березня, знову оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про небезпеку застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Повітряна тривога в Україні 14 березня
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні.
Згодом у Повітряних силах зазначили, що було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок у Росії.
Раніше окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської та Донецької областей.
Також ми писали, що росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.
Крім того, загарбники обстріляли Харків та область. На щастя, минулося без постраждалих, однак зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури.
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