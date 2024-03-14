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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

14 березня 2024 12:40
оновлено: 12:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека
Тривога в Україні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У всіх областях України у четвер, 14 березня, знову оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про небезпеку застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом у Повітряних силах зазначили, що було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок у Росії.

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Скриншот допису Повітряних сил
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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської та Донецької областей.

Також ми писали, що росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.

Крім того, загарбники обстріляли Харків та область. На щастя, минулося без постраждалих, однак зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури. 

Київська область
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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