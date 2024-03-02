В Воздушных силах показали уничтожение российского самолета Су-34
Украинские военные в пятницу, 1 марта, сбили российский самолет Су-34 на Мариупольском направлении. В сети уже обнародовали видеодоказательство.
Видео с уничтожением российского самолета опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в субботу, 2 марта.
Уничтожение российского самолета Су-34
"Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные силы ведут боевую работу на больших дистанциях!" — подчеркнул Олещук.
По его словам, видео проверено и подтверждено.
Напомним, в ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".
Также 27 февраля украинские военные сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Это произошло на Восточном направлении.
А 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот умышленно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.
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