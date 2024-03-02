Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Воздушных силах показали уничтожение российского самолета Су-34 arrow

В Воздушных силах показали уничтожение российского самолета Су-34

2 марта 2024 15:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах показали уничтожение российского самолета Су-34
Уничтожение российского самолета Су-34 на Мариупольском направлении Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные в пятницу, 1 марта, сбили российский самолет Су-34 на Мариупольском направлении. В сети уже обнародовали видеодоказательство.

Видео с уничтожением российского самолета опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в субботу, 2 марта.

Читайте также:
null
Пост Олещука. Фото: скриншот

Уничтожение российского самолета Су-34

"Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные силы ведут боевую работу на больших дистанциях!" — подчеркнул Олещук.

По его словам, видео проверено и подтверждено.

Напомним, в ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".

Также 27 февраля украинские военные сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Это произошло на Восточном направлении.

А 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот умышленно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

война
ВСУ
Мариуполь
россияне
оккупанты
самолеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности