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У Повітряних силах показали знищення російського літака Су-34

2 березня 2024 15:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Повітряних силах показали знищення російського літака Су-34
Знищення російського літака Су-34 на Маріупольському напрямку. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові у п'ятницю, 1 березня, збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку. У мережі вже оприлюднили відеодоказ.

Відео зі знищенням російського літака опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у суботу, 2 березня.

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Допис Олещука. Фото: скриншот

Знищення російського літака Су-34

"Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях!" — наголосив Олещук.

За його словами, відео перевірено та підтверджено.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".

Також 27 лютого українські військові збили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Східному напрямку.

А 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини

війна
ЗСУ
Маріуполь
росіяни
окупанти
літаки

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