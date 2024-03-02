У Повітряних силах показали знищення російського літака Су-34
Українські військові у п'ятницю, 1 березня, збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку. У мережі вже оприлюднили відеодоказ.
Відео зі знищенням російського літака опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у суботу, 2 березня.
Знищення російського літака Су-34
"Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях!" — наголосив Олещук.
За його словами, відео перевірено та підтверджено.
Нагадаємо, у ніч на 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".
Також 27 лютого українські військові збили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Східному напрямку.
А 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.
Читайте Новини.LIVE!