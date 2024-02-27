Взрывы в Украине сегодня 27 февраля - сколько ВСУ сбили ракет и дронов

Работа украинской ПВО. Фото: Facebook/Сергей Наев

Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми ракетами в ночь на 27 февраля. В то же время Вооруженные сили Украины за ночь уничтожили две управляемые ракеты типа Х-59 и 11 "шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины во вторник, 27 февраля.

Атака России на Украину 27 февраля

Россия осуществила атаку, используя баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Воронежской области, а также четыре управляемые ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П из временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей.

Кроме того, противник использовал 13 ударных беспилотников типа Shahed, запущенных из районов Приморско-Ахтарска и Курской области Российской Федерации.

Для отражения этой воздушной атаки были задействованы истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных систем Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в России заявили об атаке дронов на Брянскую и Белгородскую область. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее ВСУ уничтожили три управляемых авиационных ракеты Х-59 и девять "шахедов".