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У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих ракет і дронів за ніч

27 лютого 2024 08:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи в Україні сьогодні 27 лютого - скільки ЗСУ збили ракет та дронів
Робота української ППО. Фото: Facebook/Сергій Наєв
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія атакувала Україну балістичними та керованими ракетами в ніч проти 27 лютого. Водночас Збройні сили України за ніч знищили дві керовані ракети типу Х-59 та 11 "шахедів".

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у вівторок, 27 лютого.

Атака Росії на Україну 27 лютого

Росія здійснила атаку, використовуючи балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Воронезької області, а також чотири керовані ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей.

Крім того, противник використав 13 ударних безпілотників типу Shahed, запущених із районів Приморсько-Ахтарська та Курської області Російської Федерації.

Для відбиття цієї повітряної атаки було залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних систем Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби українських Сил оборони.

"Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей", — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

обстріли
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Росії заявили про атаку дронів на Брянську та Бєлгородську область. Постраждалих та руйнувань немає.

Раніше ЗСУ знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 і дев'ять "шахедів".

ЗСУ
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