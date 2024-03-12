В США назвали количество погибших оккупантов на войне в Украине

Эвакуация раненых оккупантов. Фото: росСМИ

В разведке Соединенных Штатов Америки рассказали, что Москва потеряла около 300 тысяч российских оккупантов в войне против Украины. Однако время начинает играть в пользу страны-агрессора, поэтому российский диктатор Владимир Путин, вероятно, считает, что его общие расчеты относительно войны работают.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на доклад разведывательного сообщества США во вторник, 12 марта.

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Потери РФ на войне против Украины

"Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны — около 300 000 среди личного состава, тысячи танков и другой бронетехники", — говорится в отчете.

В разведке США отметили, что Путин не смог воплотить свой первоначальный замысел и оккупировать всю Украину, а армия РФ столкнулась с нехваткой личного состава и истощением оккупантов. Там считают, что эти проблемы будут и дальше.

В то же время в отчете говорится, что россияне смогли сорвать летние контрнаступательные операции Украины, и сейчас ситуация начинает играть в пользу Москвы.

В частности, российский военно-промышленный комплекс постепенно увеличивает объемы производства дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, что позволит РФ в течение длительного времени выдерживать высокоинтенсивные боевые действия.

Также в разведке говорят, что Россия получает незначительные, но постоянные успехи на поле боя с конца 2023 года и выигрывает от неопределенности по поводу того, на какую западную помощь в дальнейшем может рассчитывать Украина.

"Президент Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы этой в войне работает и западная, в частности американская помощь для Украины является ограниченной, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", — говорится в отчете.

Напомним, украинский военный обозреватель Константин Машовец дал оценки российскому вооруженному потенциалу и мощностям оборонно-промышленной базы. По его словам, Москва отправит оккупантов в наступление без необходимого количества оружия. Это связано с нехваткой рабочей силы и сокращением запасов.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте в Украине значительно лучше, чем за последние три месяца. Воинам Сил обороны Украины, как утверждает глава государства, удалось остановить наступление войск РФ.