РФ відправить окупантів у наступ без необхідної кількості зброї — в ISW назвали причину

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Український військовий оглядач Костянтин Машовець дав оцінки російського збройного потенціалу та потужностей оборонно-промислової бази. За його словами, Москва відправить окупантів у наступ без необхідної кількості зброї. Це пов'язано з нестачею робочої сили та скороченням запасів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Машовець зазначив, що спроможності російської ОПБ не будуть стійкими у довгостроковій перспективі.

Він розповів, що військове командування РФ хоче створити "стратегічний резерв" для наступальних операцій навесні-влітку 2024 року, але не планує оснащувати ці новостворені частини та з'єднання доктринально необхідною кількістю озброєння і техніки через поточні виробничі обмеження ОПК.

За словами оглядача, Москва планує оснастити до другого і четвертого кварталів 2024 року лише 27-му мотострілецьку дивізію, яка перебуває в процесі формування на базі існуючої 21-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу, до 87 відсотків від доктринально необхідної кількості озброєння і техніки. Машовець припустив, що РФ має аналогічну мету щодо інших нових з'єднань і частин.

За його оцінкою, малоймовірно, що російські окупанти зможуть досягти цієї мети до четвертого кварталу 2024 року. Це обумовлено тим, що багато полків, бригад і дивізій РФ, які зараз діють в Україні, мають лише близько 30% від необхідної за доктриною кількості озброєння і техніки.

Крім того, декілька західних і українських військових чиновників та аналітиків зауважили, що заявлені цифри виробництва танків, які повідомляє Росія, в основному відображають відновлені та модернізовані, що були взяті зі сховищ, а не нові технологічні виробництва.

Аналітики наголосили, що оцінка Машовця збігається з думкою ISW, що російський ОПК здатний підтримувати нинішній темп операцій РФ, хоча навряд чи зможе повністю забезпечити потенційну наступальну операцію оперативного або стратегічного рівня з використанням ключового резерву живої сили 2024 року.

Повідомлення про те, що російські військові надають пріоритет створенню нових недооснащених частин і з'єднань, узгоджуються з оцінкою ISW, що Росія надає перевагу кількості живої сили і техніки перед якістю своїх військ.

Аналітики вважають, що Москва матиме можливість розширити свою ОПБ і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі воєнних дій протягом 2024 року. Це дозволить окупантам створити умови для майбутньої наступальної операції з використанням більшого запасу живої сили і техніки.

Водночас експерти кажуть, що російське військове керівництво віддає перевагу короткостроковим досягненням, таким як обмежені територіальні придбання, ніж довгостроковій стійкості та широкомасштабним оперативно значущим операціям в Україні.

За оцінками ISW, використання російським військовим командуванням поточних змін у структурі армії для введення новостворених і недоукомплектованих формувань у бойові дії в Україні, ймовірно, обмежить безпосередню ефективність цих підрозділів на полі бою, проте буде достатнім для підтримання поточного темпу операцій.

Нагадаємо, російські окупанти активізували свої дії поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині. Крім того, ворог стягує свої резерви на Времівський виступ, що розташований на межі Запорізької та Донецької областей.

Також загарбники дедалі частіше застосовують боєприпаси із отруйними речовинами на Запорізькому напрямку. За тиждень було зафіксовано близько 60 скидів гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії.